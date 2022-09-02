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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın yeni sezon ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı beğenilen dizi ile ilgili en çok araştırılanlar arasında "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak" ve "Kuruluş Osman oyuncuları kimler?" gibi soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

02.09.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı 2019 tarihinde Atv ekranlarında yayınlanmaya başlanan ve yayınlandığı günden bu yana sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlyacağı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

  • KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.

    Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte.

  • KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Burak Özçivit - Osman Bey

    Özge Törer - Bala Hatun

    Serhat Kılış - Kosses

    Seda Yıldız - Şeyh Edebali

    Rüzgar Aksoy - Turgut

    Burak Çelik - Kongar

    Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun

    Çağrı Şensoy - Cerkutay

    Yiğit Uçan - Boran Alp

    Emin Gürsoy - Kumral Abdal

    Burak Alp Yenilmez - Kutan

    Gözel Rovshanova - Alaca Hatun

     

    Sibel Aytan - Zehra Hatun

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