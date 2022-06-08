KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur. Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?



Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?



Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?



Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?