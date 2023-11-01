Kuruluş Osman Boran Alp ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan diziden çıkacak mı?
Kuruluş Osman Boran Alp'in akıbeti merak konusu oldu. 134. yeni bölümde Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar ve Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldürme girişiminde bulunur. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, öldü mü? Yiğit Uçan diziden ayrılıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Kuruluş Osman dizisinin 134. bölümünde Boran'ın ölüp ölmeyeceği araştırılıyor. Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biri olan Boran Alp dizinin yeni bölümünde tuzağa düşürülüyor. Peki, Kuruluş Osman Boran Alp ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan diziden çıkacak mı? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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KURULUŞ OSMAN BORAN ALP ÖLÜYOR MU?
Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Boran Alp tuzağı düşüyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Tuzak kurulan Boran Alp'in akıbeti bu akşam ekranlara gelecek 134. bölümde belli olacak.
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YİĞİT UÇAN KİMDİR?
Aslen Bosna Hersek'li olan Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol almıştır. 2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.
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