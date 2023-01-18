KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM ÖZETİ

İsmihan Sultan neden tüm Beyleri topladı?

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

Osman Bey meydan okuyor

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

Olof'un hefedinde İnegöl var!

Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?