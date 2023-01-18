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Kuruluş Osman 113. bölüm full izle! ATV ile Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek part, kesintisiz izle

Kuruluş Osman 113. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 113. son bölüm 18 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Kuruluş Osman 113. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 18.01.2023 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 113. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM ÖZETİ

    İsmihan Sultan neden tüm Beyleri topladı?

    Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

    Osman Bey meydan okuyor

    Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

    Olof'un hefedinde İnegöl var!

    Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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