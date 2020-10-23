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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB),eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 oranında arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 18.45, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,00 oranında arttı

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 13,38 artarak 9 bin 352'den 10 bin 603'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18,45 arttı ve 1470 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı, 1241 idi.

Eylül ayında, 2019 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37.77, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47.71, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33.38 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı ise 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 26.18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22.62, kapanan kooperatif sayısında yüzde 64,71 oranında arttı

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,84 artarak 73 bin 912, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,7 artışla 9 bin 962 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI EYLÜLDE 10 BİN 764 OLDU



Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kooperatif sayısı yüzde 11,81 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,45, kooperatif sayısı yüzde 75 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 arttı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,77, kooperatif sayısı yüzde 47,71 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,38 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 26,18, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,62, kooperatif sayısında da yüzde 64,71 artış oldu.

ŞİRKET KOOPERATİFLERİN YÜZDE 38.07'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45'ini limitet şirket, yüzde 13,04'ünü anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul'da, yüzde 10,09'u Ankara'da, yüzde 6,76'sı İzmir'de kuruldu. Ardahan'da ise eylülde şirket kurulmadı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 831'i ticaret, 1710'u imalat ve 1326'sı inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1065'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 831'i inşaat, 265'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerden 475'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 264'ünün inşaat, 214'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 677'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196'sının inşaat, 161'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eylülde 161 kooperatif kurulurken bunların 64'ü konut yapı, 47'si işletme, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1197 yabancı ortak sermayeli şirketten 63'ü İran, 36'sı Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122'sinin anonim, 1075'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.