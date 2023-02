HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu.

Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu. Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor "dedi.

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

1'İ ENGELLİ 3 KİŞİ KURTARILDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1’i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartman çöktü. Enkazda 1’i engelli 3 kişi kurtarıldı. Yerle bir olan apartmanda ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA'DA ENKAZ ALTINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

37 KİŞİ KURTARILDI

Malatya'da ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞLARI

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay’da da hayatı durma noktasına getirdi. Yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldılar. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Hatay’da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, “Ya rabbim çok şükür. Allah’ım yardım et” dediler.

Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu dikkat çekti.

ADANA'DA 14 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana’da da çok şiddetli hissedilen depremde 14 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Sabaha karşı meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde 14 katlı 3 bloklu sitenin bir bloğu tamamen çöktü. Diğer bloklara ise hiçbir şey olmadı. Binan çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmada enkazdan bir çocuk sağ olarak çıkartıldı. Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Binada yakınları olan vatandaşlarda alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.

16 KATLI BİNADA ÇALIŞMALAR

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81215. Sokak'ta yıkılan 16 katlı binada ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Deprem sırasında apartmanı 3 çocuğuyla terk eden bina görevlisi İsmail Tekin, AA muhabirine deprem anında hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Aparmandan bir kişinin de yaralı çıktığını anlatan Tekin, "Apartmanda 16 daire vardı. Biz sarsıntıyla dışarı çıktık hemen. Bir kişi daha yaralı çıktı. Diğerleri hep apartmanın içinde kaldı." dedi.