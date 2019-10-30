30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurşun dizisi oyuncukadrosunda kimler var? Kurşun'un konusu ne? soruları bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında ayrtınılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor.
Kurşun dizisi, İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesi anlatılıyor.
Kurşun dizisi oyuncu kadrosu haberimizde...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORHAN ATMACA)
1970 senesinde Sultanahmet’te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar’ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan’ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Diziler
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York’ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016
BURÇİN TERZİOĞLU (LEYLA DEVRİM)
Leyla, annesi ve babası ile mutlu bir hayat yaşarken babası tarafından terk edilmiş, annesi ile büyümüş bir kadın. Babası yüzünden aşık olmaktan korkan, tek başına olmanın gücüne sığınan dik, omurgalı bir gazeteci. Gücü yalnızca kaleminden gelmiyor, maceranın ortasına atılarak, katillerin peşine düşerek gözünü karartıyor. Çünkü Leyla bu hikayedeki güçlü kadınların temsili. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz kurtarıcısını bekleyen, bir erkeğin gücüne, desteğine sığınan biri değil. Leyla Devrim, içimizden bir kadın; içimizde saklı o güçlü kadın.
BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?
İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur. Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.
Burçin Terzioğlu'nun Oynadığı Diziler
Kurşun / Leyla / 2019
Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019
Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017
Merhamet / Deniz / 2013
Ezel / Azad / 2009-2010
Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009
Fırtına / Zeynep / 2006
Kadın İsterse / Demet / 2004
Kınalı Kar / Pınar / 2002
Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002
Burçin Terzioğlu'nun Oynadığı Filmler
Güzelliğin Portresi / Nisan / 2019
Halam Geldi / Benek / 2013
BERRAK TÜZÜNATAÇ (GÜLCE AKAR)
Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
1984 yılında Yalova'da doğan Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ise Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Pek çok sinema filmi ve dizide rol aldı ve bu rolleriyle önemli ödüller aldı.
Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Diziler
Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005
Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Filmler
Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005
SARP AKKAYA (AYDIN KARA)
Orhan’ın çocukluk arkadaşı. Bünyamin’in sağ kolu. Zeynep’in biricik aşkı. Gönlü deli, gözü kara. Mahallenin kimsesiz çocuğu, Bünyamin’in himayesi altında yetişti. Orhan’la dost olarak büyüdü. Sokak kavgalarında sırt sırta verdiler. Birlikte erik ağaçlarına daldılar. Ama geçmişin anıları yetmeyecek, gün gelecek çocukluk arkadaşı Orhan’la karşı karşıya gelecek. Gözünü karartacak, ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Bünyamin’in izinden, sokakların dilinden konuşarak yaşayacak.
SARP AKKAYA KİMDİR?
13 Mayıs 1980 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Sarp Akkaya'nın Oynadığı Diziler
Kurşun / 2019
Söz / 2018
Paramparça / 2016
Evli ve Öfkeli / 2015
Racon / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013
Suskunlar / 2012
Mavi Kelebekler / 2011
Ezel / 2009-10
Sarp Akkaya'nın Oynadığı Filmler
Kaybedenler Kulübü Yolda / 2017
Kötü Çocuk / 2017
Eksik / 2015
El Yazısı / 2012
Labirent / 2011
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