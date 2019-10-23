ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORHAN ATMACA)

1970 senesinde Sultanahmet’te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar’ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan’ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19

Çırağan Baskını / Poldi / 2014

Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014

Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13

Son / Halil / 2012

Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010

Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009

Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008

Sevgili Dünürüm / Murat / 2007

Kızlar Yurdu / Özgür / 2006

Sil Baştan / Cihan / 2004

Mühürlü Güller / Engin / 2003

Koçum Benim / Orçun / 2002-04

Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler

Kalbin Zamanı / Demir / 2005

New York’ta Beş Minare /Timur / 2010

Cennet / Can / 2007

Romantik Komedi / Cem / 2010

Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

Anadolu Kartalları / Kemal / 2011

Bu Son Olsun / Sinan / 2012

Romantik Komedi 2 / Cem / 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013

Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016