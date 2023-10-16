Küriyum nedir, nerelerde kullanılır? Küriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Adını Marie ve Pierre Curie'den alan element, doğada bulunmayan, yapay olarak elde edilebilen radyoaktif elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinen en ağır elementlerden biri olan küriyum, 944 yılında Glenn Seaborg, Ralph James ve Albert Ghiorso tarafından keşfedilmiştir. Küriyum nedir, nerelerde kullanılır? Küriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Elementin radyoaktifliği oldukça yüksektir. Doğal kaynaklarda henüz tespit edilemeyen element, nükleer reaktörlerde ve laboratuvar ortamında elde edilmektedir. Bir aktinit için yüksek erime noktasına sahip olan küriyum, bulunduğu sıcaklığa göre değişken manyetik özellikler göstermektedir. Küriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Küriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Küriyum Nedir?
Gümüş renginde katı bir metal olan elementin saf formu; sert, kırılgan, dövülebilir, parlak ve yumuşaktır. Kimyasal olarak reaktif olan elementin elektropozitifliği yüksektir. Havayla temas ettiğinde hızla matlaşmaktadır. Bileşiklerde, küriyumun +3 ve +4 değerlik aldığı bilinmektedir. Oldukça kolay oksitlenen element, standart koşullarda paramanyetik iken soğuduğunda antiferromanyetik hale gelmektedir. İnsan vücuduna nüfus ettiğinde kemiklerde, akciğerlerde ve karaciğerlerde birikerek kansere neden olmaktadır.
Küriyum Nerelerde Kullanılır?
Çok nadir bulunduğundan ve az miktarlarda sentezlendiğinden ötürü kullanım alanları da oldukça sınırlıdır. Temel kullanım alanını bilimsel laboratuar çalışmaları oluşturur. Metal küriyum ve bileşiklerinin ticari kullanımı bulunmamaktadır.
Küriyum Simgesi
Element, "Cm" harfleriyle ifade edilmektedir. Nükleer reaktörlerde uranyum ve plütonyumun nötronlarla bombardımanı sonucu sentezlenen element doğal olarak oluşmaz. Kullanılmış nükleer yakıtlarda da küçük miktarlarda bulunmaktadır. Sentezlenme işlemi ise sadece laboratuvar ortamında sağlanmaktadır. Elementin 20 izotopu bulunur; 8'i doğal olarak oluşur. En uzun ömürlü ve en kararlı izotopu Cm-247’nin yarılanma ömrü 15,6 milyon yıldır.
Küriyum Sembolü
Element periyodik tabloda "Cm" sembolüyle temsil edilmektedir. Her yıl sadece birkaç gram üretilen element, izole edilebilen en radyoaktif element olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek radyoaktivitesi sebebiyle kimyasal yapısını incelemek oldukça zordur.
Küriyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 8. elementi olarak karşımıza çıkan küriyumun atom numarası 96'dır.
Küriyum Kullanım Alanları
Küriyum Özellikleri