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        Haberler Ekonomi Teknoloji Küresel yazılım krizinin sebebi belli oldu - Teknoloji Haberleri

        CrowdStrike küresel yazılım krizinin sebebini açıkladı

        Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, küresel düzeyde etkili olan yazılım krizinin nedeni ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, kalite kontrol aracındaki bir hatanın küresel yazılım sorununa neden olan güncellemenin yayınlanmasına yol açtığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:09
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        Küresel yazılım krizinin sebebi belli oldu
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        CrowdStrike'tan yapılan açıklamada, küresel yazılım sorununa neden olan hataya ilişkin bilgi verildi.

        Güncellemeleri hatalara karşı kontrol etmek amacıyla kullanılan kalite kontrol aracındaki bir hatanın kusurlu güncellemenin yayınlanmasına neden olduğunun aktarıldığı açıklamada, "İçerik doğrulayıcıdaki bir hata nedeniyle iki şablon örneğinden biri, sorunlu içerik verileri içermesine rağmen doğrulamayı geçti" ifadeleri kullanıldı.

        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

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        Microsoft, küresel yazılım sorununun 8.5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

        CrowdStrike Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, sorun nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür dilemişti.

        ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi ise dün CrowdStrike CEO'su Kurtz'u kongrede ifade vermeye çağırmıştı.

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