Küresel piyasalarda pozitif seyir

AA

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı varlık fiyatlarını destekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda risk iştahının güçlenmesine sebep olurken, Western Alliance Bancorp'un mevduatlarının arttığına ilişkin haberlerin ardından bölgesel bankaların hisselerinde kaydedilen yükseliş de piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselerek beklentileri aştı.

Ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Fed'in haziranda da "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesi altını baskılarken, dün altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara geriledi.

Analistler, ABD'de bugün ayrıca perakende devi Wallmart'ın finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini aktararak, şirketin gelecek dönem projeksiyonlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Dow Jones endeksi yüzde 1,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça üzerinde olması risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönemde en az 50 baz puan daha faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,01 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Japonya pay piyasaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Bölgede dün finansal sonuçlarını açıklayan Çinli internet devi Tencent Holding beklentilerin üzerinde kar açıklarken, bugün de Alibaba'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Analistler, Alibaba hisselerinin bilanço öncesi yüzde 3 primli işlem gördüğünü hatırlatarak, iki şirketin de artan gelirlerinin Çin'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ihracat yüzde 2,6 artarak, ithalat ise yüzde 2,3 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,57 üzerinde 4.661,68 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,7585'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,7770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.30 Türkiye, TCMB Finansal İstikrar Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

17.00 ABD, nisan ayı 2. el konut satışları, öncü göstergeler endeksi

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