AA

Ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyen salgından, küresel iş gücü piyasası da nasibini alıyor.

İş yerleri ve fabrikaların kapanması, üretime ara verilmesi ya da sınırlı sayıda işçi çalıştırılmaya başlanması ülkelerde işsizlik oranlarının yükselmesine, işsizliğin çift hanelere doğru gideceğine dair endişelerin de artmasına neden oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez bankalarının uygulamaya başladığı teşvik paketleri ve genişlemeci hamleler piyasalar tarafından olumlu karşılansa da işletmelerin faaliyetlerinin salgın endişesi nedeniyle aksaması sonucu özellikle iş gücü piyasasındaki belirsizlikler devam ediyor.

"(ABD'de) İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GELECEK HAFTALARDA DA TARİHİ SEVİYELERDE OLABİLİR"

Berenberg Ekonomisti Roiana Reid, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının "ürkütücü" seviyede olduğunu belirtti.

Reid, ABD'de işsizlik oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12 seviyesine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD'de nisan ayında açıklanacak istihdam raporuna, iş gücü piyasasındaki bozulmanın tam olarak yansımayacağını aktaran Reid, mayıs ayında açıklanacak raporun işini kaybedenlerin ne kadar önemli boyutta olduğunu göstereceğini kaydetti.

İşsizlik maaşı başvurularının gelecek haftalarda da tarihi seviyelerde olabileceğini belirten Reid, onaylanan ekonomik teşvik paketinin, amaçlandığı gibi çalışması durumunda iş piyasasındaki kayıpların azaltılabileceğini söyledi.

"BU DURUM KORONAVİRÜS RESESYONUNUN DAHA ÖNCE GÖRÜLENLER GİBİ OLMADIĞINI DOĞRULUYOR"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının "sarsıcı" olarak nitelendirilebileceğini aktardı.

"Bu durum, koronavirüs resesyonunun daha önce görülenler gibi olmadığını doğruluyor" ifadesini kullanan Schmieding, Avrupa'da işsizlik oranının ABD'den daha az olacağını vurguladı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının yüzde 10, İngiltere'de de yüzde 6,5 seviyesine yükselebileceğini aktaran Schmieding, birçok gelişmiş ülkenin büyümesinde bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5-10 civarında daralmalar görülebileceğini söyledi.