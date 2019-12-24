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ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Noel tatili bugün başlayacak ve yarın da devam edecek.
Bugün ABD'de piyasaların yarım gün işleme açık olmasına karşın Noel haftasını yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor. Dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisindeki gerilemeye karşın New York borsası rekorlara devam etti.
Dow Jones endeksi yüzde 0,34, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Avrupa tarafında, başlıca birçok ülkede bugün başlayacak Noel tatili öncesi dün piyasalarda Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti.
Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların üzerini test etmesi dikkati çekti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 1.491 dolardan alıcı buluyor.
Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 artışla 112.175 puandan tamamladı. Endeks, böylece Nisan 2018'den bu yana ilk kez 112.000 puanın üzerinde kapanış yaptı. Dün yüzde 0,2 yükselişle 5,9493'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,94'ün altına geriledi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve yurt dışındaki Noel tatilleri dolayısıyla açık olan piyasalarda da düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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