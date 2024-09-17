Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Fed'in gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken, iş gücü piyasasının beklenilenden hızlı soğuduğuna yönelik endişeler resesyon endişesini beraberinde getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerle 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Fed'in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell'a yönelik kaleme aldığı mektupta, "Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Altının ons fiyatı ise dün 2.589,70 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan kapandı. Ons altın şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.575 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,63'le Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, dolar endeksi 100,7'de dengelendi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16'ya olan talebin beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,8 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos dün yaptığı açıklamada, projeksiyonların enflasyonun 2025 sonunda yüzde 2 hedefi civarında seyredeceğini gösterdiğini belirterek, "Faiz oranı kararları konusunda tüm seçenekleri açık tutmak istiyoruz, enflasyonun eylül'de düşmesini bekliyoruz ama 4. çeyrekte bir yeniden yükseliş olabilir." dedi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

ECB üyesi Peter Kazimir de dün faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını görünümün daha net hale gelmesini beklemenin en güvenlisi olduğunu kaydederek, "ECB'nin Ekim ayında faiz indirimine gitmesi için görünümde önemli bir değişiklik gerekli." ifadesini kullandı.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise ücret ve karlarla ilgili gelen verilerin beklentilere uygun olduğu vurgulayarak,"Veriler temel senaryomuza uygun gelirse, parasal sıkılaştırmadan kademeli bir çıkış uygun olacak." açıklamasında bulundu.

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Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yatay seyirle kapandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe de karışık bir seyirle başladı.