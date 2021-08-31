Piyasalarda karışık seyir

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Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları bölgesel de olsa tedbirlerin sıkılaştırılmasını gündeme getirdi. Dün Avrupa Birliği (AB), uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de olduğu 6 ülkeyi çıkardı.

Öte yandan AB'de İda Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı farklılaşmaları da artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 72,4 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 72 doların hemen altında dengelendi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürürken, artan enerji maliyetleri Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 3,4 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ise bu yıl ilk kez düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,16 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kazanarak rekor tazeledi.

Avrupa borsalarında ise sınırlı da olsa yükseliş eğiliminin korunması dikkati çekti. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Dün resmi tatil nedeniyle İngiltere pay piyasalarında ise işlem gerçekleştirilmedi.

Avro/dolar paritesi ise önceki hafta içinde bulunduğu yükseliş trendi içindeki hareketini yeni haftaya da taşıdı. Parite dün 1,18 seviyesinden kapanış yapması sonrası bugün 1,1826 ile 6 Ağustos'tan beri gördüğü en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,5 gerilerken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 50,1'e inerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de hizmet sektörü PMI ise 47,5'e gerileyerek Şubat 2020'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altında ölçüldü.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasaların bugün artış eğilimindeki petrol fiyatlarının baskısıyla güne başlaması bekleniyor. BIST 100 endeksi geçen hafta dikkati çeken para girişinin etkisiyle bir önceki haftaya göre yüzde 0,94 değer kazanarak 1.458,23 puandan kapanmıştı.

Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden dolar/TL ise, dün uluslararası piyasada yüzde 0,3'lük artışla 8,3799'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın yurt içi veri gündeminde, çarşamba büyüme ve imalat sanayi PMI ile cuma günü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Avro bölgesi, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi