Piyasalarda karışık seyir

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Kovid-19 salgınında aşı çalışmaları tüm dünyada yayılmaya devam ederken, mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizlikler piyasalarda alımları sınırlıyor.

ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmeler ise özellikle pay piyasalarının yönü üzerinde ana belirleyici olmayı sürdürüyor.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hafta başından bu yana pozitif bir seyir izleyen New York borsası, nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senato'ya takılmasıyla dün düşüş kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, dolar endeksi 89,7 ile nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisi'nden geçen 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etti. McConnell, hafta içinde konuyu ele alacaklarını ve yüksek nakit desteği içeren yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi.

McConnell'ın açıklamalarına Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu tasarının "bir an önce" Senato'da geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit sonrası için ticaret anlaşmalarını gerçekleştirmesi ile FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, sterlin/dolar paritesi de yükseliş eğilimini korudu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,42 yükseldi.

Analistler, İngiltere'de parlamentonun bugün, Avrupa Birliği'yle (AB) varılan ticaret anlaşmasını oylayacağını belirterek, ülkede artan vaka sayılarının ise şimdilik piyasalar tarafından göz ardı edildiğini söyledi.

Bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Yurt içinde, dün rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazanarak 1.459,69 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı.

Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini test etmesi sonrası bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3850 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.470 ve 1.490 dirençlerinin izleneceğini, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları