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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

        Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:44
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        Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
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        ABD'de dün yapılan 60. başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

        Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

        Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

        İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürürken, sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte kripto para birimlerinde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

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        Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

        Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.

        Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

        FED NE KADAR FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?

        Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

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        Dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 743,2 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni güne önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 737 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükselerek 75,5 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,1 azalışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

        New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

        AVRUPA BORSALARINDA GÖZLER BOE'NİN FAİZ KARARINDA

        Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD Başkanlık seçiminin sonuçlarına ve yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

        BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

        Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

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        ASYA BORSASI KARIŞIK

        Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

        ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etse de, bu durum da Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülüyor.

        Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.

        Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,3085'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,3280'den işlem görüyor.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 puanın destek, 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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