14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta günlük 230 bin varil azalışla 29 milyon 950 bin varil oldu.
Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 530 bin varil olarak gerçekleşti.
Mayısta OPEC kapsamında Irak, Angola ve Kuveyt'teki üretim artışı, İran ve Venezuela'daki ciddi düşüşü dengeledi.
Irak'ta günlük üretim 130 bin varil, Angola'da 40 bin ve Kuveyt'te günlük üretim 20 bin varil arttı. Irak'ta üretim günlük 4 milyon 780 bin, Angola'da 1 milyon 450 bin varile çıktı. Kuveyt'te üretim de günlük 2 milyon 710 bin varil oldu.
Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü İran ve Suudi Arabistan'da yaşandı. İran'ın günlük petrol üretimi 210 bin varil azalarak 2 milyon 400 bin varile, Suudi Arabistan'nın günlük üretimi de 110 bin varil azalışla 9 milyon 700 bin varile geriledi.
OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 130 bin varil artışla, günlük 63 milyon 970 bin varil oldu.
Böylece, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 100 bin varil azalarak 99 milyon 500 bin varil oldu.
2019'DA TALEP ARTACAK
Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 200 bin varil artışla 100 milyon 300 bin varile yükselmesi öngörülüyor.
Petrol talebinde 35 milyon 400 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi, bu bölgeyi 32 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtasının izlemesi bekleniyor.
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