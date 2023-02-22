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Küresel ham çelik üretimi ocakta azaldı

Küresel ham çelik üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 145,3 milyon tona geriledi

Giriş: 22.02.2023 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Küresel ham çelik üretimi ocakta azaldı
AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azalarak 145,3 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin, yüzde 2,3 artarak 79,5 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 6,9 azalarak 7,2 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 10,2 azalışla 2,9 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 6,8 düşüşle 6,5 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 2,6 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,9 azalarak 5,8 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 27,7 artarak 2,7 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

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