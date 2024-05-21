Küresel girişim yatırımlarında düşüş

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KPMG'nin girişim sermayesi piyasasının karşılaştığı temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koyan Venture Pulse raporu yayımlandı. 2024 yılı ilk çeyrek dönemi kapsayan rapora göre 7 bin 520 işlemin gerçekleştiği küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 75.9 milyar dolara düştü.

Amerika kıtası 2024 yılının ilk çeyreğinde (3 bin 205 işlem, 38,2 milyar dolar işlem hacmi) özellikle ABD'deki yatırım aktivitesinin (2 bin 882 işlem, 36,6 milyar dolar işlem hacmi) etkisiyle, küresel olarak VC yatırımlarından en büyük payı aldı.

Bu yatırımlar arasında yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Anthropic'e 4 milyar dolar, pil malzemeleri şirketi Ascend Elements'e 704 milyon dolar, Figure AI'ye 675 milyon dolar, astım odaklı biyoteknoloji şirketi Areteia Therapeutics'e 425 milyon dolar ve Mirador Therapeutics'e 400 milyon dolar tutarında gerçekleşen yatırımlar bulunuyor. REKLAM ASYA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI Asya ise Çin'deki üç büyük yatırımın (elektrikli araç şirketi IM Motors'un 1,1 milyar dolar, yapay zekâ odaklı YueZhiAnMian'ın 1 milyar dolar ve Yuanxin Satellite'ın 940 milyon dolar) öncülüğünde bu çeyrekte ikinci en yüksek VC yatırımı (2.305 işlem, 18,9 milyar dolar işlem hacmi) çekti.

Avrupa'da VC yatırımları bir miktar artarak 1.798 işlem adedi ile 17,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bölgedeki en büyük işlemler arasında İsveç merkezli yeşil altyapı şirketi H2 Green Steel'in 5,2 milyar dolarlık ve İngiltere merkezli neobank Monzo'nun 431 milyon dolarlık yatırımlarının ardından Fransa'da Mistral AI'nin 415 milyon dolarlık, Hollanda merkezli e-ticaret şirketi Picnic'in 389 milyon dolarlık ve Fransa merkezli EV firması Electra'nın 334 milyon dolarlık yatırımları yer aldı. 'SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARI ARTABİLİR' Raporu değerlendiren KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan, "İkinci çeyreğe girerken, piyasadaki belirsizlik ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanan birkaç kritik seçim göz önüne alındığında, küresel olarak risk sermayesi yatırımlarının önemli ölçüde artması beklenmiyor olsa da özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde girişim yatırımlarına ilgi artıyor. Yapay zekâ ve temiz teknolojinin VC yatırımları için sıcak alanlar olmaya devam etmesi bekleniyor, ancak yatırımcılar giderek daha fazla değer odaklı çözümlere ve niş dikeylere yönelik çözümlere odaklandıkça yapay zekâya olan ilgi de dengelenmeye başlayabilir. Bunların yanında şirketler yapay zekâ kaynaklı siber riskleri yönetmeye çalıştığından, siber güvenlik yatırımları da artış gösterebilir" dedi.