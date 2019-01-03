Kurdaki dalgalanma geçici, Türkiye ileriye gidecek, ihracat motor olacak

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihracatçılara avantajlı şartlarda finansman imkanı ve ticari destekler sunmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iş birliği protokolü imzaladı. İşbirliği kapsamında TEB 300 milyon Dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon Dolarlık kaynak ayırdı. İhracatçılara sağlanacak kredi için faiz oranları ise maksimum Euro'da yüzde 4, dolarda ise yüzde 7 olacak. Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa yüzde 1 ile yine piyasa oranının altında kalacak. Protokol imza töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici,"Türkiye daha ileriye gidecektir. İhracat da bunun motoru olacaktır" dedi. Türkiye'nin kurdaki yükselişin ardından aldığı önlemler ile dengelenme sürecinin hızlı bir şekilde başladığını vurgulayan Leblebici, "Bugünkü düzeylere baktığımızda alınan önlemlerle dünya piyasalarından pozitif ayrıştık. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere para akışının başlayacağını ve Türkiye'nin de bundan payını alacağını düşünüyorum" dedi.

KURDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ

Leblebici piyasada dün başlayan ev dolar kurunun 5.20'den ence 5.39'a ardından gece saatlerinde bir ara 5.87'ye kadar çıkmasına neden olan gelişmelerin temelsiz olduğunu belirterek, "Dalgalanma geçicidir" dedi. Yeni Ekonomi Programı’nda da vurgulandığı gibi, ihracatın Türkiye’nin net büyümesinde büyük önemi olduğuna dikkat çekti. “TEB olarak, ihracatçılara yönelik finansal enstrümanların geliştirilmesi ve ticari destek araçlarının artırılması konusunda bir kez daha elimizi taşın altına koyuyoruz”diye konuşan Leblebici, ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin yanı sıra; protokol kapsamında uzman dış ticaret bilgilendirme eğitimleriyle de firmaların yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilecekleri özelliklerinin artırılması için katkı sunacaklarını söyledi.

Dış ticaret ürünleri konusunda geniş ürün çeşitliliğine sahip olan TEB’in her zaman ihracata önem veren bir banka olduğunu hatırlatan Leblebici, TEB’in ihracat kredilerinde 6’ıncı büyük banka olduğunu ve ihracat işlemlerindeki pazar payının ise yüzde 7 olduğunu söyledi. Leblebici, “Bu rakamlar bankamızın ihracat finansmanına en çok önem veren bankalardan biri olduğunu gösteriyor. Dış ticaret stratejimizin temelinde ihracatı desteklemek yatıyor. Bu kapsamda TİM ile bu protokolü imzalayarak 2019 yılı içinde ihracatçılara sağlayacağımız özel koşullarımızı ilan ediyoruz. İnanıyorum ki; bu ihracat seferberliği Türkiye ekonomisine ve ihracatına büyük katkı yapacak. Stratejimiz ‘Türkiye’nin dış ticaret bankası olmak’” diye konuştu. Leblebici, Türk Eximbank’ın piyasaya sürmek istediği yeni ürünler için TEB’i pilot banka seçtiğini açıklayarak kısa süre içinde bu ürünlerin duyurusunu yapacaklarını da ifade etti.

İHRACAT HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTI

İmza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise kurdaki artışın ardından ihracatın Türkiye ekonomisi için çok önemli hale geldiğini belirterek, "İhracat hiç bu kadar önemli olmamıştı. Faiz oranları çok önemli. Faiz her açıdan ihracatçı, üretici için sıkıntı olmaya devam ediyor. Enflasyon aşağı geldikçe faiz de düşecektir" dedi.

Gülle şunları söyledi: “ Gücümüzü, kaynaklarımızı “firmalarımızın önünü açmak için” seferber ediyoruz. 500 dolardan 5 milyar dolara kadar ihracat yapan firmalarımızın tamamı bizler için ayrı ayrı değerli. Firmalarımızın finansmana erişimi konusunda yaşanan sıkıntılar, üretim ve ihracatta zorluklar yaratıyor. Yani ihracatçılarımızın çoğu, önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor ödemeyi daha sonra alıyor. Bu döngünün tamamlanabilmesi için firmalarımızın kredi kullanması kaçınılmaz. Kredi kanallarımız ne kadar açık, krediye erişimimiz ne kadar uygun maliyetli olursa ihracatımız da o denli güçlü olur. TİM olarak Bankalar Birliği başta olmak üzere finans kurumları ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Bugün de, TEB ile imzaladığımız protokolle bankalar arasına bir yenisini ekledik. Türk Ekonomi Bankası ve TEB Factoring ile çok önemli protokollere imza attık. Bu protokollerle, elbette firmalarımızın bankacılık maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz Ancak sayısal destek yanında, bilgi anlamında, farkındalık anlamında çok önemli konularda TEB ile birlikte çalışacağız. Biz ihtiyaç duyulan zamanda verilen destekleri çok önemsiyoruz.”

TEB FAKTORİNG DE DESTEK OLDU

TEB Faktoring ve TİM, ihracatçıların uygun koşullarda faktoring hizmeti almasını sağlayacak protokolü de aynı gün imzaladı. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, bankacılıktan sonra, 150 milyar TL iş hacmi ve 600 bin adet şirkete hizmet veren bir finansal enstrüman olan faktoring sektörünün garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini bir arada sunan tek ürün olduğuna dikkat çekerek, “Vadelerin uzadığı, alacağın tahsil kabiliyetinin çok büyük önem kazandığı, finansmana zor ve maliyetli ulaşılan bir dönemde TEB Faktoring, çok önemli bir hizmet sunarak özellikle ülkemiz ekonomisinin yapı taşını oluşturan KOBİ’lere ve ihracata yönelen şirketlerimize destek oluyor” dedi.