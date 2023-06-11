AA'nın haberine göre, kurbanlık hayvan satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Çelik, "Hayvanların mutlaka kulak küpelerinin tam olması gerekir. Kurbanlık hayvan alırken, vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET mobil uygulamasından küpe numarası, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bilgileri kontrol edebilir. Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. Küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının bulunması önemlidir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI HAYVAN ÖZELLİKLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Çelik, kurbanlık olarak sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğinin altını çizerek, kurbanlık vasfına sahip olabilecek sağlıklı hayvan özelliklerini şöyle anlattı:

"Kurbanlık vasfındaki hayvanların bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak koyun ve keçilerde bir yaşındakilerle aynı cüsseye sahip, semiz ve gösterişli altı aylığın üzerindeki hayvanlar da kurbanlık olabilir. Burada önemli olan hayvanın sağlıklı olmasıdır. Gövde her yönden dolgun, vücut çıkıntıları belirsiz, iyi besili, uzuvları tam, bakışları canlı, tüyleri parlak, derisi yumuşak ve elastiki yapıda olması önemli. Hasta, zayıf, düşkün, göz, burun, ağız ve meme bölgelerinde anormal akıntılar görülen, topallayan, gözleri kör, boynuzları kırık, dişleri dökülmüş, dış parazitli veya uyuz belirtileri olan, deride çeşitli benek, açık yara görülen, meme bölgesinde şişkinlik veya renk değişimi olan hayvanların kurban edilmemesi gerekir."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gebe ve damızlık vasfı taşıyan dişi hayvanların kurban edilmesinin yasaklandığını anımsatan Çelik, zorunlu kesimler dışında hayvan varlığının devamı açısından öncelikli olarak erkek hayvanlar veya damızlık vasfı taşımayan dişi hayvanların kurbanlık için tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.