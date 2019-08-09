09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların, kurban komisyonları tarafından belirlenen yerlerde kurban kesmeleri gerektiğini belirtti.
Kesim yerlerinde görevlendirilen veteriner hekimlerin, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlığı konularında yardımcı olacaklarına işaret eden Bakan Pakdemirli, "Kurbanlarımızı komisyonlarca belirlenen yerlerde hijyen ve çevre kirliliğine mahal vermeden keselim" ifadesini kullandı.
Pakdemirli, kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Uygunsuz şekillerde yakalayarak, uygun olmayan gereçlerle ve şartlarda keserek, insani ve dini bakımdan uygun olmayan hallerle hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine sebep olmayalım" uyarısında bulundu.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel şartlar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır" hükmüne işaret eden Pakdemirli, bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 552 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
Pakdemirli, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere de hayvan başına 3 bin 897 lira idari para cezası uygulanacağını, bölge müdürlükleri ve il şube müdürlüklerine gerekli tedbirlerin alınması için talimatların verildiğini ifade etti.
ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI
Bayram süresince ülke genelinde havaların sıcak olacağına, dolayısıyla orman yangınları açısından riskler bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu sebeple vatandaşlarımız orman içlerinde ve kenarlarında yangınlara karşı çok dikkatli olsunlar. Özellikle mangal ateşini muhakkak söndürsünler ve orman içlerinde ateş yakmasınlar. Vatandaşlarımız tüm tedbirlerin alındığı mesirelik alanlarda ve piknik yapmaya izin verilen korunan alanlarımızda pikniklerini yapabilirler. Bir anlık dalgınlıkla ormana sıçrayacak bir kıvılcımın sonuçları ağır olabilir."
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