KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?

Kurban kesme süresi, Kurban Bayramı'nın ilk gününden başlayarak dört gün boyunca devam eder. İslam dini açısından kurban kesimi için belirlenen zaman dilimi, bayramın ilk günü olan Arefe gününün akşamında güneşin batmasıyla başlar ve dört gün boyunca kesim işlemi yapılabilir. Bu süre zarfında, Müslümanlar kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirirler.