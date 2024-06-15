Kurban kesimi hangi gün olacak? Diyanet'e göre kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor
Kurban Bayramı sırasında, ekonomik durumu elveren Müslümanlar, belirli niteliklere sahip hayvanları kurban ederek bu eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Allah'a bağlılığın bir ifadesi olan Kurban Bayramı hakkında, kurban kesme günleri ve kesim vakitleri merak edilmektedir. İşte 2024 yılı için kurban kesiminin yapılabileceği günler ve uygun zaman dilimleri...
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Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesme vakitleri hakkında araştırmalar da gündemdeki yerini aldı. Kurbanın saat kaçta ve hangi günler kesilebileceği kurban kesecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
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KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?
Kurban kesme süresi, Kurban Bayramı'nın ilk gününden başlayarak dört gün boyunca devam eder. İslam dini açısından kurban kesimi için belirlenen zaman dilimi, bayramın ilk günü olan Arefe gününün akşamında güneşin batmasıyla başlar ve dört gün boyunca kesim işlemi yapılabilir. Bu süre zarfında, Müslümanlar kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirirler.
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DİYANET’E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMANDIR?
Diyanet’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154).
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Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).
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KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLMELİDİR?
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu konu hakkında kurban etinin üçe ayrılıp üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini buyurmuştur. Bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara, bir bölümü akrabalara bir bölümü tanıdık ve komşulara pay edilmelidir. Kalan kısmının ise eve ayrılması tavsiye edilir.