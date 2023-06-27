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Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve farz mı? Diyanet ile bayram namazı kılınışı 2023

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Diyanet bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı namazı kılınışı Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalinde yer alan bayram namazı kılınışı anlatımı...

Giriş: 27.06.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram sabahı bayram namazı kılmak için cami ve mescitlere gideceklere merak içersinde bu sorunun cevabını araştırıyor. merak edenler için bayram namazı kılınışını haberimizde derledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalinde yer alan bayram namazı kılınışı tarifi...

  • KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  • 2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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