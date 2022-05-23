'Kurak Günler'e Cannes'da prömiyer

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'Kurak Günler'in prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

Emin Alper'in yönettiği filmin başrol oyuncusu Selin Yeninci Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander ile karşılaştığı kırmızı halıda bir süre sohbet etti. Vikander, Yeninci'den 'Kurak Günler' hakkında bilgi aldı.

Selin Yeninci, Cannes Film Festivali'nde olmaktan duyduğu mutluluğu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.

Selin Yeninci - Alicia Vikander