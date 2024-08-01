Kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj freni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat hesaplarına yüzde 5 ile yüzde 7,5 oranında stopaj getirildi.

Karara göre mevduattan elde edilen faiz veya katılım bankalarından elde edilen kar payına uygulanacak olan stopaj oranları değişmezken mevcut oranların süresi 31 Ekim 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Karar doğrultusunda kur korumalı mevduat hesaplarının azaltılmasının amaçlandığı değerlendiriliyor.

KKM BAKİYESİ 65 MİLYAR DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi haziranda 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara indi. Son olarak gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,2 milyar dolar düşüşle 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara indi. Türk lirası KKM stok bakiyesi de haziranda 12 milyar lira azalışla 37,1 milyar liradan 25,1 milyar liraya düştü. Böylece söz konusu tutar 1 milyar doların altına indi. Açıklanan veriler, böylece toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 65 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti. Toplam mevduat içindeki payı ise %12,3'ten %11,7'ye geriledi. Kur korumalı mevduatın en düşük faizi ise son olarak yüzde 40’tan yüzde 35’e kadar inmişti.