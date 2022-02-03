Kur farkı kârını Hazine'ye aktaracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda kâr payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı kararları onaylandı.

Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada " Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4.3 milyar Türk Lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" bilgisi yer aldı.

Merkez Bankası 2021'in son gününde yaklaşık 70 milyar lira zarardan kâra geçmişti. Bu değişimde 17 Aralık'tan itibaren Merkez'in gerçekleştirdiği piyasaya doğrudan döviz satışından elde edilen kur farkının bilançoya dahil edilmesi etkili olmuştu.