Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.