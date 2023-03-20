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Kuntz'tan açıklamalar: Tek hedefimiz...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz," EURO 2024'e katılmamızı bizden bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak, Türkiye'yi Almanya'da temsil etmeyi çok istiyorum."dedi.

Giriş: 20.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kuntz'tan açıklamalar: Tek hedefimiz...
HABERTURK.COM / Ajanslar

Euro 2024 Elemeleri nedeniyle liglere ara verildi. Bu arada Türkiye, D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi Kadıoğlu'nun da Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba gösterdik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda, gurbetçi oyuncular konusu önemli bir konu.

EURO 2024'e katılmamızı bizden bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak, Türkiye'yi Almanya'da temsil etmeyi çok istiyorum.

Salih Uçan hakkında bazı olumsuz açıklamalar vardı. Beni aradı ve konuştuk. Bakış açılarımızı görüştük. Benden bu durumdan dolayı özür diledi, ben de yaptığının doğru olduğunu ve bir anlaşmazlık varsa iki kişinin kendi arasında çözmesi gerektiğini belirttim

Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir.

Dünya Kupası son eleme imkanlarına katıldığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için memnun değildik. Memnun olduğum konu, Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıkardı. Haziran ayındaki 4 maç beni memnun etti. Uluslar Ligi'ndeki son 2 maçtan da memnun değildim. Son hazırlık maçında birçok şey denedik. Orada çok memnun kaldım. EURO 2024 ile ilgili memnun kalacağım tek şey, oraya katılmamız olacaktır"

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