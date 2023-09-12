Kuntz'dan oyuncularına sert sözler! Akıllara Hakan Çalhanoğlu geldi

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Performansı eleştirilen Alman teknik adam, söylediği bu sözlerle milli takımdaki bazı oyuncuları isim vermeden eleştirdi.

Kuntz, “Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100’ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya’da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı’nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100’ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!” ifadelerini kullandı.

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“HEP SORGULANAN HOCA” Stefan Kuntz, Belçika’daki taraftarların istifa tezahüratları için gelen sorunun ardından, “Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan, soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5’ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular.” sözlerini sarf etti.

AKILLARA HAKAN ÇALHANOĞLU GELDİ Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Eskişehir’de Ermenmistan ile 1-1 berabere kalınan EURO 2024 Elemeleri’ndeki mücadele sonrasında canlı yayında şu sözleri söylemişti; ”Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart”