"BÜTÜN HAYVANLARA DİKKAT EDİLMESİ VE ÖZEN GÖSTERİLMESİ LAZIM"
Diclekent Bulvarı yakınında oturan Mehmet Akif Can, doğanın tahrip edilmesiyle kuşların artık nerede yuva yapacaklarını bilmediklerini ifade ederek, "Sürekli gezdiğim, spor, yürüyüş yaptığım bu yerdeki kavşakta çok değişik bir şeyle karşılaştım. Sarı ışığın olduğu yerde bir kuş yuva yapmış. Çok anlam ifade ediyor aslında, anlamlı bir durum ve doğanın tahribiyle ilgili bir mesaj aslında, çünkü insanlarımız doğayı tahrip ettiği için hayvanlar nerede yuva yapacaklarını pek bilmez duruma geldi.