Kumaş Boyası Doğru Kullanımı

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Kumaş Boyası Nedir?

Çeşitli ve basit yollar sayesinde kumaş üzerinde basit bir şekilde uygulanabilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte dengesinin üstünden ele alınması ve sulandırılması oldukça önemli bir noktadır. Bu sayede çeşitli birçok farklı kumaş boyanabilmektedir. Kumaş boyası ile birlikte kullanılmayan ürünlere yeniden renk verilerek kullanımı sağlanabilmektedir.

Alınan bazı ürünler sonradan beğenilmemektedir. Böyle bir durumda ürünün kumaşının rengi değiştirilerek veya üzerinde bazı değişimler yaparak kumaş boyası sayesinde kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Oldukça avantajlı bir ürün olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle pe çok kişi tarafından başvurulmakta olduğu bilinmektedir. Genel olarak farklı nedenlerden dolayı kullanılabilmekte olan kumaş boyası, kıyafetlerin üzerinde bulunmakta olan lekelerin giderilmesi için de sıkça başvurulmakta olan bir üründür.

Kumaş Boyası Nasıl Kullanılır?

Sıkça merak edilenler arasında kumaş boyası nasıl kullanılır sorusu bulunmaktadır. Öncelikle kumaşın cinsine bakılarak boyama yapılması gerekmektedir. İpek ya da saten kumaşlarda genellikle boya tutmamaktadır. Kumaş boyası en çok çamaşır makinası ile kullanılmaktadır. İlk olarak bir kap içerisine toz halinde olan kumaş boyası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke ve bir miktar sıcak su konulmalı ve ardından karıştırılmalıdır. Ardından 15 dakika kısa programda ıslatılması gerekmektedir. Sıkma işlemi ise yapılmaması gerekmektedir. Karışım direk makinadaki kumaşa dökülmelidir.

Makinanın yumuşatıcı kısmına ise sabitleyici dökülmesi gerekmektedir. Sonrasında tekrar yıkanmalı ve sıkma işlemi gerçekleştirilmemelidir. Yıkamanın ardından kumaşın asılması ve kuruması gerekmektedir. Genel olarak kullanımı kolaydır ancak dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sıvı kumaş boyası ise kullanımı esnasında ilk olarak sıcak su ile eritilmektedir. Ardından geniş bir kaba boşaltılmaktadır. Bir kaşık tuz ilave edilmelidir. Boyanmak istenen kıyafet ıslatılmalı ve ardından boya dolu kabın içerisine sokulmalıdır.

Kumaş Boyası Doğru Kullanımı

Toz kumaş boyası için ilk olarak toz kumaş boyasının sıcak su içerisinde eritilmesi gerekmektedir. Ilık su ile doldurulmuş olan geniş bir kaba boşaltılmaktadır. Daha sonra bir kaşık tuz ilave edilmektedir. Boyanacak olan giysi güzelce ıslatılmalıdır ve ardından kabın içerisine konulmalıdır. Kap içerisinde 30 dakika kaynatılması önerilmektedir. Ardından soğumaya bırakılmalı ve soğuk suda durulanarak asılmalıdır. Durulama suyunun içerisinde sabitleme ilacının eklenmesi gerekmektedir.

Kumaş Boyası Ne İşe Yarar?

Pek çok kumaşın yüzeyinde uygulanmakta olan kumaş boyaları hakkında merak edilenler arasında kumaş boyası ne işe yarar sorusu yer almaktadır. Öncelikle kumaş boyası ile birlikte oldukça farklı desenler ve şekiller elde edilmesine olanak sağlanabilmektedir. Rengi beğenilmemekte olan ürünlerin renginin kolay bir şekilde değiştirilmesine imkan tanımaktadır. Doğru bir şekilde kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar verebilmekte olan bir üründür. Bu nedenle pek çok kişi tarafından kullanımının sıkça gerçekleştirilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kıyafetlerde oluşan ve geçmeyen izlerin de giderilmesi noktasında oldukça etkili bir ürün olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı da sıkça tercih edilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos