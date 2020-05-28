Kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi - KIRIKKALE

AA

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın 3. katında kumar oynandığı ve alkol alındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.Operasyonda, aynı mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 72 bin 450 lira para cezası kesildi.