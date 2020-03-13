13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması, dünya devi futbol kulüplerini 1,5 milyar euroluk maç günü gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya bıraktı.
Tüm dünyada yayılmaya devam eden Kovid-19, futbol ve basketbol gibi seyircilerin katılım oranının yüksek olduğu müsabakaları da etkiledi.
Bu kapsamda, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarının yanı sıra, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinin bulunduğu İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması veya ertelenmesi kararı alındı. Türkiye'de de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.
Deloitte Futbol Para Ligi raporuna göre, 2018-2019 sezonunda en çok maddi kazanç sağlayan 20 kulübün gelirlerinin yüzde 8 ila 25'i çoğunluğu bilet satışlarından elde edilen maç günü gelirlerinden oluştu.
Geçen sezon en çok kazanç elde eden İspanyol kulübü Barcelona, maç günü gelirlerinde de ilk sırada yer aldı. Katalan temsilcisi bu dönemde 159,2 milyon euroluk maç günü geliri kaydettti. Bu rakam kulübün toplam gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturdu.
Barcelona'yı, gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturan 144,8 milyon euroluk maç günü geliri ile Real Madrid takip etti. Bu takımı, 120,6 milyon euroluk maç geliri ile futbolun beşiği İngiltere'den Manchester United takip etti. Kırmızı Şeytanlar'ın maç günü geliri toplam kazancın yüzde 17'sini kapsadı.
Fransız Paris Saint-Germain 115,9 milyon euroluk maç günü geliriyle dördüncü sırada yer aldı. Söz konusu kazanç kulübün toplam gelirinin yüzde 18'ine karşılık geldi.
MAÇ GÜNÜ GELİR ORANI EN YÜKSEK ARSENAL
Rapora konu ilk 20 kulüp arasında toplam kazancı içinde maç günü geliri en yüksek orana sahip kulüp yüzde 25 ile Arsenal oldu. Kulüpte maç günü geliri 109,2 milyon euroyu buldu.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool 94,5 milyon euro, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise 75,6 milyon euroluk maç günü geliri sağladı.
Müsabakaların seyircisiz oynanması kararlaştırılan İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus 65,6, Inter 50,9, Roma 31,8, Napoli 15,9 milyon euro maç günü geliri elde etti.
Fransa'da ise Olimpik Lyon 41,8 milyon euro maç günü geliri hesapladı.
Alınan önlemler çerçevesinde futbol müsabakalarında erteleme ve seyircisiz oynama kararları nedeniyle, en çok maddi kazanç elde eden ilk 20 kulübünün yaklaşık 1,5 milyar euroluk maç günü geliri risk altında bulunuyor.
Deloitte Futbol Para Ligi raporunda yer alan ilk 20 kulubün maç günü geliri ve toplam kazançlarındaki oranı şöyle:
|Kulüp
|Maç günü geliri (milyon euro)
|Toplam gelir içindeki pay (yüzde)
|Barcelona
|159,2
|19
|Real Madrid
|144,8
|19
|Manchester United
|120,6
|17
|Paris Saint-Germain
|115,9
|18
|Arsenal
|109,2
|25
|Liverpool
|94,5
|16
|Tottenham Hotspur
|92,5
|18
|Bayern Münih
|92,4
|14
|Chelsea
|75,6
|15
|Juventus
|65,6
|14
|Manchester City
|62,4
|10
|Borussia Dortmund
|59,6
|16
|Atletico Madrid
|58,6
|16
|Schalke 04
|53,6
|16
|Inter
|50,9
|14
|Olympique Lyon
|41,8
|19
|Roma
|31,8
|14
|West Ham United
|30,8
|14
|Everton
|16,6
|8
|Napoli
|15,9
|8
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