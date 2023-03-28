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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı: Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçları sayılsın mı, sayılmasın mı?

Kulüpler Birliği yarın gündemdeki konularla ilgili toplanıyor. Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak

Giriş: 28.03.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı: Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçları sayılsın mı, sayılmasın mı?

Kulüpler Birliği, yarın saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak.

Hatırlanacağı gibi; TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.

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