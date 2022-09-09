Kulunç Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulunç Ağrısına Ne İyi Gelir?

Sırt ve boyun bölgesine oluşan kulunç masa başı çalışanlar, uzun süre bilgisayar kullanmak zorunda olanlar, masada iş yapanlar ve ders çalışanlarda daha fazla olmaktadır. Diğer yandan sıcak soğuk geçişleri de kuluncu olumsuz etkilemektedir. Bu şekilde çeşitli nedenleri sıralanan kuluncun aslında kesin bir sebebi yoktur. Boyunda ve sırtta dokunulduğunda ele gelen taşlaşma ve ağrılar kulunç olarak bilinir. Stres, çalışma şartları, gündelik hayat, kişideki hastalıklar, travmalar da kuluncun oluşmasına neden olabilir. Kulunç kendisini her zaman geçmeyen ağrılarla göstermektedir.

Boyun ağrı, omuz ve sırt ağrısı olan kişilerin neredeyse hepsinde mutlaka kulunç vardır. Kulunç gündelik yaşımı olumsuz etkileyen ve ağrı veren bir rahatsızlık olduğundan tedavisi de çok merak edilmektedir. Kuluncun çeşitli tedavi yöntemleri vardır.

Örneğin düzenli egzersiz yapmak, düzenli masaj, aromaterapi yağları ve kas gevşetici kremler ile sıcak fizik tedavi kulunç olan bölgeleri açabilir. Ancak kulunç çoğunlukla tekrar etme eğilimi gösterir. Tekrar etmemesi için kulunca neden olan her şeyin yaşamdan uzaklaştırılması gerekir. Bu içeriğimizde kulunç neden olur, nasıl geçer? Kulunç ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kulunç hakkında merak edilenler…

Kulunç Nedir?

Kulunç pek çok kişiye zor zamanlar yaşatan ciddi ağrı veren bir durumdur. Peki kulunç nedir? sırt, boyun ve omuzda bulunan kasların gerilmesi ve gevşeyememesi sonucunda oluşan kaslardaki düğümlenme kulunç olarak adlandırılır. Kişi ne yaparsa yapsın ağrı geçmez. Çünkü kaslardaki bu düğümlenmenin açılması gerekmektedir. Halk arasında bu duruma kuluncun kırılması da denir. Ancak bu şekilde kişi rahatlar ve ağrıları diner.

Kulunç Neden Olur?

Kulunçlar çoğunlukla sırtta, boyunda ve omuzda görülmektedir. Çok fazla ağrıya neden olan kulunç neden olur? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulur. Kuluncun kesin bir nedeni olmamakla beraber bazı nedenler tahmin edilmektedir. Örneğin masa başı işte uzun saatler hareketsiz çalışmak, soğukta kalma, sıcak soğuk geçişi, stres, hareketsiz durmak gibi çeşitli nedenleri olduğu düşünülmektedir. Kulunç kasların kasılması ve adeta bir yumru haline gelmesidir. Bu yumrular açılmadığı sürece ağrımaya ve kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkilemeye devam eder. Dolayısıyla ağrı kesici ve kas gevşeticiler kulunç olduğunda çok fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Çünkü ağrı bazen dayanılmaz olabilir.

Kulunç Nasıl Geçer?

Kulunç oluştuğu zaman kişinin yaşamını olumsuz etkilediğinden kulunç nasıl geçer? Diye mutlaka merak edilmektedir. Kuluncun geçmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bunların başında kuluncun açılması için masaj yağlarıyla yapılan masaj gelmektedir. Sıcak su torbaları ve fizik tedavi de kulunca faydalıdır. Bazı durumlarda kulunç çok ağrırsa kas gevşetici ve ağrı kesici de alınması gerekebilir.

Kulunç Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kulunç ağrısına ne iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık;

Kulunca sıcak su torbası koyarak kuluncun oluştuğu bölgenin sıcak tutulması iyi gelir. Hatta ilerlemiş ve kronikleşmiş kulunçlarda sıcak fizik tedavi uygulanabilir.

Kuluncun açılması için özel kas gevşetici egzersizler bölgeyi rahatlatarak kuluncun geçmesini sağlar.

Hareketsiz, gergin, stresli ve uzun saatler bilgisayar başında geçirdiğiniz yaşam tarzınızı değiştirmek de kuluncun oluşmasını önler ve kulunç ağrısına iyi gelir.

Kulunç Ağrısı Kesin Çözüm Yolları

Kulunç ağrısı kesin çözüm yolları arasında bölgenin sıcak tutulması ve ağrı kesici yağlarla ovulması ilk sırada gelmektedir. Böylece kulunç açılır ve bölge rahatlamış olur.