Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla, sporcuların ücretlerinden alınan gelir vergisi oranı artırıldı. Ücret gelirlerinin, gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aşması halinde ise beyanname zorunluluğu getirildi. 2020 yılı için bu tutar 600 bin lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağında, sporcuların ücretlerinin nasıl vergilendirileceği konusundaki ayrıntılara yer verildi.

Vergide yapılan değişiklikler, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanan sözleşmelere uygulanacak. Bu tarihten önce imzalanmış ve süresi dolmamış sözleşmelere uygulanmayacak.

Söz konusu yasa ile sporcu ücretlerinden normal gelir vergisi yerine yüzde 15 oranında tek vergi alınması uygulamasının süresi 31 Aralık 2019’dan 31 Aralık 2023 tarihine uzatıldı. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve transfer parası gibi ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintisi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkartıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden en üst ligdekiler için yüzde 20, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 oranında vergi alınacak. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslar arası müsabakalara katılmaları karşılığı yapılan ödemelerden de yüzde 5 oranında vergi kesilecek.

KİMLER ETKİLENECEK?

Kanun değişikliği, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanarak geçerlilik kazanan veya bu tarihten önce imzalanmakla birlikte sonradan süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle yenilenen sporcu sözleşmelerine uygulanacak. Bu sözleşmelere istinaden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.

1 Kasım 2019 tarihinden önce imzalanmış ve bu tarihten sonra süre uzatımı ya da ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar, ücret ödemelerinden yüzde 15 oranında vergi alınmaya devam edilecek.

Örneğin, Süper Lig’deki bir futbol kulübü, bir futbolcusuyla 1 Temmuz 2018 tarihinde 3 yıllık, başka bir futbolcusuyla da 10 Ocak 2020 tarihinde 5 yıllık sözleşme imzaladı ise birinci futbolcunun ücretinden, sözleşme süresinin sonuna kadar yüzde 15 oranında vergi alınacak. İkinci futbolcunun ücretinden ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüzde 20 vergi alınacak.

Sözleşmesi 1 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan basketbolcunun ücretinde 1 Temmuz 2020 tarihinde değişiklik yapılmışsa, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ücretine yüzde 15, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aldığı ücretine de yüzde 20 oranında vergi uygulanacak.

SPORCUYA TAHSİS EDİLEN KONUTLAR DA DAHİL EDİLECEK

Sporcuların vergilerinin hesabında aylık ücretin yanı sıra başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı gibi adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve diğer menfaatler de dikkate alınacak. Tüm bu ödemeler ücret kapsamında vergilendirilecek.

600 BİN LİRAYI AŞARSA BEYANNAME

1 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanan veya bu tarihten önce imzalanmakla birlikte sonradan süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler yapılan sporcu sözleşmelerine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler toplamı 600 bin lirayı aşarsa yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekecek.

1 Kasım 2019 tarihinden önce imzalanmış sözleşmeler kapsamında ödenen tutar ne olursa olsun, sözleşme sona erinceye kadar beyanname verilmeyecek. Bu kişilerin kira, temettü gibi diğer gelirleri dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de spor kulübünden aldığı ücretler beyannameye dahil edilmeyecek.

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirlerinin 600 bin lirayı aşması halinde de beyanname doldurulması gerekecek.

Süper Lig’deki bir futbol kulübünün A isimli oyuncusuyla 10 Eylül 2019 tarihinde 3 yıllık, B isimli başka bir oyuncusuyla da 15 Ocak 2020 tarihinde 5 yıllık sözleşme çerçevesinde 2020 yılında 1’er milyon lira ücret ödediğini varsayalım. A’nın ücretinden 2020 yılında sadece yüzde 15 oranında vergi kesilecek ve bu nihai vergi olacak.

Futbolcu B’nin ücretinden ise önce yüzde 20 oranında vergi kesilecek. Toplam gelir 600 bin lirayı aştığı için Futbolcu B 2021 yılında beyanname verecek ve hesaplanan tutar üzerinden aradaki farkı ödeyecek.

KULÜBÜ VERGİ BORCU TAKAN SPORCU MAĞDUR OLACAK

Beyanname doldurmak zorunda kalan sporcuların ücretleri üzerinden ödenecek vergiler hesaplanacak, işveren tarafından daha önce ücret ödenirken kesilen vergiler hesaplanan bu tutardan mahsup edilecek. Sporcu kalan tutarı ödeyecek.

Bazı spor kulüpleri, sporcu ücretlerinden kestikleri vergileri vergi dairesine yatırmıyorlar. Beyanname doldurmak zorunda kalan sporcular, bu tür durumlarda mağdur olacaklar.

Örneğin, en üst ligde yer alan bir voleybol kulübünde oynayan sporcunun 1 Temmuz 2018’de imzalanan 3 yıllık sözleşmesinin 1 Temmuz 2020 tarihinde ücret ve süre uzatımı yönünden değiştirildiğini varsayalım. Bu sporcuya 30 Haziran 2020 tarihine kadar ödenen ücretlerden sadece yüzde 15 oranında vergi alınacak. 1 Temmuz 2020’den sonra ödenen 800 bin lira ücret üzerinden 160 bin lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Spor kulübü kesilen verginin sadece yarısını vergi dairesine yatırmış ise ertesi yıl doldurulacak beyanname kapsamında sadece vergi dairesine fiilen yatırılan tutar mahsup edilecek. Dolayısıyla, spor kulübünün ödemediği tutar sporcudan alınacak.