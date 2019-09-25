Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ve sürekli güvenlik görevlisi alımı için başvuru şartları neler? sorusunun yanıtı adaylar tarafından soruluyor. Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli pozisyonlarda yüzlerce personelin istihdam edileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Eylül'de başlayıp 9 Ekim'de sonra erecek. Sürekli güvenlik görevlisi başvuruları ise 30 Eylül'de başlayıp, 4 Ekim'de sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ın personel alımı ilanının ayrıntıları haberimizde....

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

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KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJANLARI

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7),Adıyaman (5),Afyonkarahisar (6),Ağrı (6),Aksaray (4),Amasya (4),Ankara (12),Antalya (8),Ardahan (3),Artvin (5),Aydın (7),Balıkesir (7),Bartın (3),Batman (7),Bayburt (3),Bilecik (5),Bingöl (5),Bitlis (7),Bolu (4),Burdur (8),Bursa (5),Çanakkale (6),Çankırı (5),Çorum (6),Denizli (7),Diyarbakır (7),Düzce (5),Edirne (4),Elazığ (6),Erzincan (5),Erzurum(10),Eskişehir (6),Gaziantep(9),Giresun (4),Gümüşhane (4),Hakkari (3),Hatay (7),Iğdır (3),Isparta (7),İstanbul (16),İzmir (11),Kahramanmaraş (6),Karabük (4),Karaman (4),Kars (4),Kastamonu (8),Kayseri (7),Kırıkkale (5),Kırklareli (7),Kırşehir(5),Kilis (4),Kocaeli (6),Konya (13),Kütahya (8),Malatya (8),Manisa (8),Mardin (6),Mersin (9),Muğla (4),Muş (6),Nevşehir (8),Niğde (6),Ordu (6),Osmaniye (4),Rize (4),Sakarya (5),Samsun (9),Siirt (5),Sinop (4),Sivas (9),Şanlıurfa (8),Şırnak (4),Tekirdağ (9),Tokat (8),Trabzon (7),Tunceli (4),Uşak (6),Van (6),Yalova (4),Yozgat (6),Zonguldak (4).

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):Bartın (1),Batman (2),Bilecik (1),Bitlis (1),Burdur (1),Çankırı (1),Düzce (1),Erzincan (1),Erzurum (1),Gaziantep (1),Hatay (1),İstanbul (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırşehir (1),Kilis (1),Mersin (1),Tekirdağ (1),Tokat (2),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),Zonguldak (1).

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):

Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3),Adana (1),Afyonkarahisar (1),Batman (1),Düzce (1),Edirne (1),Elazığ (1),Erzurum (1),Giresun (1),Hatay (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırklareli (1),Kırşehir (1),Samsun (1),Sivas (1),Tokat (1),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),

Tarih (2): Ankara (1),Çanakkale (1),

Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):

İnşaat (8):Adana (1),Antalya (1),Edirne (1),İstanbul (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Makine (7):Ankara (1),Edirne (1),Elazığ (1),Gaziantep (1),Karabük (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Elektrik-Elektronik (7): Adana (1),Bursa (1),Elazığ (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Harita (28):Ankara (2),Aydın (1),Balıkesir (1),Çanakkale (1),Diyarbakır (1),Edirne (1),Erzurum (1),Gaziantep (2),Hatay (1),İstanbul (9),Karabük (2),Kars (1),Kütahya (1),Muğla (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1),Ankara (3),Antalya (1),Aydın (2),Balıkesir (1),Bursa (1),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (3),Elazığ (2),Erzurum (3),Gaziantep (3),Hatay (2),İstanbul (12),İzmir (2),Karabük (5),Kars (3),Kayseri (2),Konya (2),Kütahya (4),Muğla (1),Sivas (3),Şanlıurfa (2),Van (3),

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3),Ankara (3),Aydın (1),Balıkesir (1),Bursa (2),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (2),Erzurum(2),Eskişehir (1),Gaziantep(2),Hatay (3),İstanbul (6),Karabük (2),Kars (3),Kayseri (1),Kocaeli (2),Kütahya (2),Muğla (3),Samsun (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Trabzon (1),Van (3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):

Elektrik (17): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Van (1),

Makina (18): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Uşak (1),Van (1),

Harita (15): Adana (1),Ankara (1),Aydın (1),Bursa (1),Çanakkale (1),Hatay (1),İstanbul (7),Konya (1),Uşak (1),

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):

İngilizce (18): Adıyaman (1),Amasya (1),Antalya (1),Balıkesir (2),Denizli (1),Isparta (1),İstanbul (1),İzmir (1),Kars (1),Kırklareli (1),Konya(1),Muğla (1),Nevşehir (1),Sinop (1),Şanlıurfa (1),Karaman (1),Bartın (1),

Almanca (2): Aydın (1),Eskişehir (1)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVA KATILIM ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI (SÜREKLİ)

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda görev yapacağı il ve sayısı belirtilen “Sürekli İşçi” kadrolarına alım yapılacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARI



Adana (5),Afyonkarahisar (2),Aksaray (2),Ankara (7),Antalya (10),Balıkesir (1),Batman (5),Bilecik (1),Bitlis (3),Burdur (2),Bursa (5),Çanakkale (3),Diyarbakır (1),Düzce (3),Edirne (3),Gaziantep (3),Hatay (2),Isparta (1),İstanbul (8),İzmir (3),Kahramanmaraş (3),Karaman (2),Kars (4),Kırıkkale (2),Kırşehir (3),Konya (6),Kütahya (4),Manisa (2),Mersin (6),Muğla (5),Muş (2),Nevşehir (1),Osmaniye (2),Rize (1),Sakarya (3),Samsun (1),Şanlıurfa (4),Tekirdağ (2),Trabzon (3),Tunceli (5),Uşak (3),Van (4),Zonguldak (2).

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava katılmak amacıyla başvuracak adaylarda aranan şartlar ile bilinmesi gereken diğer hususlar aşağıda yer almıştır;

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

9) Engelli ya da eski hükümlü olmamak.

10) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmak.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.

13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

15) Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.