Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alımı yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.
Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.