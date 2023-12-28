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        Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay'daki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay'daki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Vatandaşlarımızın restorasyon projelerine her türlü desteği vereceğiz. Şu ana kadar 344 proje başvurusu oldu. 600'ü geçmesini umuyorum. 15 Ocak'a kadar da süre var. Gerekirse süreyi de uzatırız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:58
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        'Gerekirse süreyi uzatırız'
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        Hatay'daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadelerini kullandı:

        Biz düzenli olarak her ay her bakanlık ve özellikle Kültür Turizm Bakanlığı olarak bu bölgede çok işimiz olduğu için her ay düzenli olarak bölgeye geleceğim. Hem ilgili kurumlar ve hem ilgili STK'larla ihtiyaç duyulan noktalarda toplantılarımızı yapıp, bu süreci inşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız.

        "600'Ü GEÇMESİNİ UMUYORUM"

        Hataylılar ve özellikle Antakyalılar bilsin ki, bugüne kadar nasıl sahip çıkıldıysa bundan sonra da aynı titizlikte konuya sahip çıkacağız. Bizim isteğimiz, vatandaşlarımızın da istekli olması. Biz gerekli bütün destekleri veriyoruz. Hatta biz vatandaşlarımıza ulaşıp 'niye proje desteğine başvurmadınız' diyoruz. Şu ana kadar 344 proje başvurusu oldu. 600'ü geçmesini umuyorum. 15 Ocak'a kadar da süre var. Gerekirse süreyi de uzatırız. Önemli olan vatandaşlarımızın da bizim ne kadar istekli ve hızlı olduğunu anlasınlar, projelerini başlatsınlar, sonunu hep birlikte getireceğiz.

        Birkaç yıl içinde Antakya'yı eskisinden çok daha güzel ve Avrupa'nın cazibe noktalarından biri olacak turizm kenti ve kültür vadisi olarak kazandıracağız.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Hatay restorasyon
        #haberler
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