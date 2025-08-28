Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kamuda personel olarak istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı ilanına başvuru yapmak istiyor. Alımlar arasında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı gibi pek çok kadro yer alıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylardan bazı şartlar isteniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos tarihinde başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos-8 Eylül tarihleri aralığında kabul edilecek.
GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır;
