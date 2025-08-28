Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylardan bazı şartlar isteniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos tarihinde başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?