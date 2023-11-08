Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sinema bitmez

"TURİZMİ GÜNEŞ VE DENİZLE SINIRLAMIYORUZ"

Side Antik Kent Kazısı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ana unsurlarından biri olarak belirlendi. Bunun nedeni de yabancı turistlerin ilgisini artırmak. Antalya’daki turizmi deniz ve güneşle sınırlandırmamak.

Side Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile başlattıkları ‘Turkish Riviera’ markalaşma projesiyle yoğun tanıtım kampanyaları yürütürken bir yandan da kültürel miras alanlarını kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırmaya, kültür turizmine kazandırmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da turizmi deniz, kum ve güneşle sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmeyeceğiz. 2022 Kasım ayı itibarıyla Side bu yaklaşımımızın, bu projemizin merkezindeki yerini aldı. Var olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette ülke olarak bu kadar fazla medeniyet mirasımız varken projemizi tek bir antik kentle sınırlandıramazdık. Geçen bir yıllık süreçte Alanya'daki Syedra, Kemer'deki Phaselis ve Olympos antik kentlerini de çalışmalarımıza dâhil ettik.