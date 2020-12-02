Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019’un Kültür Ekonomisi verilerini açıkladı: Kültürharcamaları 56 milyar TL'yi aştı. Bu veriler pandemi öncesini kapsıyor. TÜİK verilerine göre kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4.7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin TL oldu. Özel harcamalar artarken genel devlet harcamaları azaldı. Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1.3 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 1.5'ti.

DEVLETİN KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 2.5 AZALDI

Genel devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2.5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu. Özel kültür harcamaları ise yüzde 17.8 artışla 19.4 milyar TL'den 22.9 milyar TL'ye yükseldi.

Harcama (Bin TL) Oran (Yüzde) 2018 2019 2018 2019 Toplam 54.383.287 56.957.673 100 100 Genel devlet 34.950.410 34.066.938 64.3 59.8 Merkezi devlet 23.064.771 24.421.517 42.4 42.9 Mahalli İdareler 11.885.639 9.645.421 21.9 16.9 Özel harcamalar 19.432.877 22.890.735 35.7 40.2 Hane halkları 18.960.232 22.346.661 34.9 39.2 Dernek 95.326 107.715 0.2 0.2 Vakıf 377.319 436.358 0.7 0.8

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59.8, özel harcamaların payı ise yüzde 40.2 oldu.

Genel devlet kültür harcamalarının yüzde 71.7'si merkezi devlet bütçesinden harcandı.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı yüzde 28.5 oldu.

ENSTRÜMAN HARCAMASI ARTTI

Hane halkının harcamalarında müzik enstrümanlarının payı yüzde 0.9'dan yüzde 3.2'ye çıktı. Enstrümanlara ödenen tutar da 178 milyon TL'den 712 milyon TL'ye ulaştı. Kırtasiye ve çizim malzemeleri harcamaları da 1 puan artarak 1.9 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye ulaştı. Kitap harcamaları artsa da toplam kültür harcamalarındaki payı azaldı. Hane halkının sinema, tiyatro, konser harcamaları ise yerinde saydı.

KIRTASİYE VE ÇİZİM MALZEMELERİ HARCAMASI YÜKSELDİ

Harcama (Bin TL) Oran (%) Harcama türü 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Toplam 15.308.307 18.960 232 22.346.661 Radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler 80.968 206.869 167.602 0.5 1.1 0.8 Televizyon ve ekipmanı 4.772.156 4.894.223 4.892.069 31.2 25.8 21.9 Fotoğraf ve sinema ekipmanı 79.436 123.735 177.190 0.5 0.7 0.8 Veri işlem ekipmanı 1.670.671 2.517.107 2.326.558 10.9 13.3 10.4 Kasetler, diskler ve disketler 63.335 15.975 35.020 0.4 0.1 0.2 Görsel ve işitsel fotoğraf ve veri işleme ile ilgili araçların onarımı 363.276 585.832 806.265 2.4 3.1 3.6 Müzik enstrümanları 128.207 178.282 712.473 0.8 0.9 3.2 Sinema, tiyatro, konser 858.333 1.138.333 1.395.386 5.6 6.0 6.2 Müzeler, hayvanat bahçeleri vb. yerlere giriş ücreti 86.438 162.296 189.381 0.6 0.9 0.8 Kablolu - özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler 1.830.131 2.026.752 2.409.447 12.0 10.7 10.8 Kitaplar 1.942.422 2.788.046 3.109.097 12.7 14.7 13.9 Gazete ve dergiler 313.481 340.774 364.727 2.0 1.8 1.6 Kırtasiye ve çizim malzemeleri 1.551.193 1.966.623 2.553.776 10.1 10.4 11.4 Diğer kültür hizmetleri 1.568.260 2.015.386 3.207.668 10.2 10.6 14.4

Harcama türlerine göre hane halkının yıllık kültürel harcamaları ve oranı