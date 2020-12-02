Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019’un Kültür Ekonomisi verilerini açıkladı: Kültürharcamaları 56 milyar TL'yi aştı. Bu veriler pandemi öncesini kapsıyor. TÜİK verilerine göre kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4.7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin TL oldu. Özel harcamalar artarken genel devlet harcamaları azaldı. Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1.3 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 1.5'ti.
DEVLETİN KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 2.5 AZALDI
Genel devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2.5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu. Özel kültür harcamaları ise yüzde 17.8 artışla 19.4 milyar TL'den 22.9 milyar TL'ye yükseldi.
|Harcama (Bin TL)
|Oran (Yüzde)
|2018
|2019
|2018
|2019
|Toplam
|54.383.287
|56.957.673
|100
|100
|Genel devlet
|34.950.410
|34.066.938
|64.3
|59.8
|Merkezi devlet
|23.064.771
|24.421.517
|42.4
|42.9
|Mahalli İdareler
|11.885.639
|9.645.421
|21.9
|16.9
|Özel harcamalar
|19.432.877
|22.890.735
|35.7
|40.2
|Hane halkları
|18.960.232
|22.346.661
|34.9
|39.2
|Dernek
|95.326
|107.715
|0.2
|0.2
|Vakıf
|377.319
|436.358
|0.7
|0.8
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59.8, özel harcamaların payı ise yüzde 40.2 oldu.
Genel devlet kültür harcamalarının yüzde 71.7'si merkezi devlet bütçesinden harcandı.
Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı yüzde 28.5 oldu.
ENSTRÜMAN HARCAMASI ARTTI
Hane halkının harcamalarında müzik enstrümanlarının payı yüzde 0.9'dan yüzde 3.2'ye çıktı. Enstrümanlara ödenen tutar da 178 milyon TL'den 712 milyon TL'ye ulaştı. Kırtasiye ve çizim malzemeleri harcamaları da 1 puan artarak 1.9 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye ulaştı. Kitap harcamaları artsa da toplam kültür harcamalarındaki payı azaldı. Hane halkının sinema, tiyatro, konser harcamaları ise yerinde saydı.
KIRTASİYE VE ÇİZİM MALZEMELERİ HARCAMASI YÜKSELDİ
|Harcama (Bin TL)
|Oran (%)
|Harcama türü
|2017
|2018
|2019
|2017
|2018
|2019
|Toplam
|15.308.307
|18.960 232
|22.346.661
|Radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler
|80.968
|206.869
|167.602
|0.5
|1.1
|0.8
|Televizyon ve ekipmanı
|4.772.156
|4.894.223
|4.892.069
|31.2
|25.8
|21.9
|Fotoğraf ve sinema ekipmanı
|79.436
|123.735
|177.190
|0.5
|0.7
|0.8
|Veri işlem ekipmanı
|1.670.671
|2.517.107
|2.326.558
|10.9
|13.3
|10.4
|Kasetler, diskler ve disketler
|63.335
|15.975
|35.020
|0.4
|0.1
|0.2
|Görsel ve işitsel fotoğraf ve veri işleme ile ilgili araçların onarımı
|363.276
|585.832
|806.265
|2.4
|3.1
|3.6
|Müzik enstrümanları
|128.207
|178.282
|712.473
|0.8
|0.9
|3.2
|Sinema, tiyatro, konser
|858.333
|1.138.333
|1.395.386
|5.6
|6.0
|6.2
|Müzeler, hayvanat bahçeleri vb. yerlere giriş ücreti
|86.438
|162.296
|189.381
|0.6
|0.9
|0.8
|Kablolu - özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler
|1.830.131
|2.026.752
|2.409.447
|12.0
|10.7
|10.8
|Kitaplar
|1.942.422
|2.788.046
|3.109.097
|12.7
|14.7
|13.9
|Gazete ve dergiler
|313.481
|340.774
|364.727
|2.0
|1.8
|1.6
|Kırtasiye ve çizim malzemeleri
|1.551.193
|1.966.623
|2.553.776
|10.1
|10.4
|11.4
|Diğer kültür hizmetleri
|1.568.260
|2.015.386
|3.207.668
|10.2
|10.6
|14.4
Harcama türlerine göre hane halkının yıllık kültürel harcamaları ve oranı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!