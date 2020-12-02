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Kültür için en çok nereye harcadık?

TÜİK'in verilerine göre kültür harcamaları 2019 yılında 2018'e göre yüzde 4.7 artarak 56.9 milyar TL oldu. Özel harcamalar artarken genel devlet harcamaları azaldı. Hane halkının harcamalarında müzik enstrümanlarının payı yüzde 0.9'dan yüzde 3.2'ye çıktı. Kırtasiye ve çizim malzemeleri harcamaları da 1 puan arttı. Kitap harcamaları artsa da toplam kültür harcamalarındaki payı azaldı. Sinema, tiyatro, konser harcamaları ise yerinde saydı

02.12.2020 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kültür için en çok nereye harcadık?

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019’un Kültür Ekonomisi verilerini açıkladı: Kültürharcamaları 56 milyar TL'yi aştı. Bu veriler pandemi öncesini kapsıyor. TÜİK verilerine göre kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4.7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin TL oldu. Özel harcamalar artarken genel devlet harcamaları azaldı. Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1.3 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 1.5'ti.

DEVLETİN KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 2.5 AZALDI

Genel devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2.5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu. Özel kültür harcamaları ise yüzde 17.8 artışla 19.4 milyar TL'den 22.9 milyar TL'ye yükseldi.

Harcama (Bin TL)Oran (Yüzde)
2018201920182019
Toplam54.383.28756.957.673100100
Genel devlet34.950.41034.066.93864.359.8
Merkezi devlet23.064.77124.421.51742.442.9
Mahalli İdareler11.885.6399.645.42121.916.9
Özel harcamalar19.432.87722.890.73535.740.2
Hane halkları18.960.23222.346.66134.939.2
Dernek95.326107.7150.20.2
Vakıf377.319436.3580.70.8

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59.8, özel harcamaların payı ise yüzde 40.2 oldu.

Genel devlet kültür harcamalarının yüzde 71.7'si merkezi devlet bütçesinden harcandı.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı yüzde 28.5 oldu.

ENSTRÜMAN HARCAMASI ARTTI

Hane halkının harcamalarında müzik enstrümanlarının payı yüzde 0.9'dan yüzde 3.2'ye çıktı. Enstrümanlara ödenen tutar da 178 milyon TL'den 712 milyon TL'ye ulaştı. Kırtasiye ve çizim malzemeleri harcamaları da 1 puan artarak 1.9 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye ulaştı. Kitap harcamaları artsa da toplam kültür harcamalarındaki payı azaldı. Hane halkının sinema, tiyatro, konser harcamaları ise yerinde saydı.

KIRTASİYE VE ÇİZİM MALZEMELERİ HARCAMASI YÜKSELDİ

Harcama (Bin TL)Oran (%)
Harcama türü201720182019201720182019
Toplam15.308.30718.960 23222.346.661
Radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler80.968206.869167.6020.51.10.8
Televizyon ve ekipmanı4.772.1564.894.2234.892.06931.225.821.9
Fotoğraf ve sinema ekipmanı79.436123.735177.1900.50.70.8
Veri işlem ekipmanı1.670.6712.517.1072.326.55810.913.310.4
Kasetler, diskler ve disketler63.33515.97535.0200.40.10.2
Görsel ve işitsel fotoğraf ve veri işleme ile ilgili araçların onarımı363.276585.832806.2652.43.13.6
Müzik enstrümanları128.207178.282712.4730.80.93.2
Sinema, tiyatro, konser858.3331.138.3331.395.3865.66.06.2
Müzeler, hayvanat bahçeleri vb. yerlere giriş ücreti86.438162.296189.3810.60.90.8
Kablolu - özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler1.830.1312.026.7522.409.44712.010.710.8
Kitaplar1.942.4222.788.0463.109.09712.714.713.9
Gazete ve dergiler313.481340.774364.7272.01.81.6
Kırtasiye ve çizim malzemeleri1.551.1931.966.6232.553.77610.110.411.4
Diğer kültür hizmetleri1.568.2602.015.3863.207.66810.210.614.4

Harcama türlerine göre hane halkının yıllık kültürel harcamaları ve oranı

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