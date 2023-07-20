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Kulak iltihabı kişiler için rahatsız edici ve ciddi problemlere yol açabilen bir hastalıktır. Erken önlem alınmadığı ya da doğru tedavi yöntemi uygulanmadığı takdirde kulak iltihabı farklı olumsuz sonuçlar da doğurur. Bu yüzden sizler için hazırladığımız yazımızda kulak iltihabının baş ağrısına neden olup olmadığı hakkında merak edilenleri ve daha fazlasını bir araya getirdik.

Kulak İltihabı Baş Ağrısı Yapar Mı?

Kulak iltihabı rahatsızlığı meydana geldiği anda belirtilerini hızlı şekilde gösterir. Genellikle çocuklarda ortaya çıkan kulak iltihabı yetişkinlerde de sıklıkla görülebilir. Kulak iltihabının meydana gelmesi ile uzanırken kulak ağrısının olması, ateş seviyesinin 38 derece üstüne ulaşması, dengede kayıp yaşamak, yemek yiyememek, ağlama gibi semptomların yanı sıra merak edilen baş ağrısı da ortaya çıkar. Kulak ağrısının baş ağrısına yol açmasının nedeni ise kulak iltihabının dengeyi bozmasıdır. Bu dengenin bozulmasıyla birlikte kulak bölgesinden baş bölgesine bağlı kaslar zorlanır ve bu da baş ağrısına sebebiyet verir.

Kulak İltihabı Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Kulak iltihabının meydana gelmesinin farklı nedenleri vardır. Bunun nedenlerinden biri özellikle grip ya da soğuk algınlığı sırasında orta kulakta mukus denilen birikintinin meydana gelmesidir. Bu mukus orta kulağı tıkayarak enfeksiyon oluşmasına neden olur. Oluşan bu enfeksiyon da farklı yan etkileri doğurur. Kulak iltihabının vücuttaki en büyük yan etkisi yüksek ateştir. Bu yüksek ateşin yanı sıra kişilerde iştahsızlık, kulakta daha az duyma, denge kaybı da görülebilir. Bu temel yan etkilerin yanı sıra çok sık olmasa da baş ağrısı da yaşanabilir. Kulak iltihabının ortaya çıkmasının ardından tedavi sürecine de hızlı bir şekilde başlanması gerekir. Kişiler kulak iltihabı tedavisini ilk adımda evde gerçekleştirebilir. Bunun için soğuk ve sıcak kompres uygulaması tercih edilen en sık yöntemdir. Sıcak kompres uygulaması ile ilk önce orta kulakta biriken mukusun dışarıya atılması sağlanabilir. Sıcak kompresin hemen ardından da soğuk kompres uygulaması yapılır. Soğuk kompres uygulaması ise ağrının azalması ise birebirdir. Bu uygulamalar için kullanılan sıcak su torbası ve buz torbaları rahatlıkla kullanılabilir. Bu uygulamalar sayesinde baş ağrısı da azaltılabilir.

Kulak İltihabı Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Kulak iltihabı sonrası baş ağrısının ilk hissedildiği yer kafa arkasındaki bölgedir. Başın arka kısmında ortaya çıkan bu ağrı iltihabın ilerlemesi ve tedavisinin de uzun süreli yapılmamasının ardından başın diğer kısımlarına da yayılabilir. Bu ağrı çok nadir olmakla birlikte omuz ve boyun kısmında da kendini gösterebilir. Bu yüzden kulak iltihabı kaynaklı bir baş ağrısı yaşanırsa bunun ilk belirtisi kafa arkasında yaşanır. Bu ağrının da azalması için kulak iltihabı tedavisinin yapılması gerekmektedir. Kişiler kulak iltihabı kaynaklı baş ağrısı için ağrı kesiciye başvursa da bu kalıcı ve kesin bir çözüm olmayacaktır.

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