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Kolesterol hastalığı, kişilerde baş ağrısına neden olur mu sorusu son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Kolesterol yükseldiği durumda vücutta kan basıncında değişimler meydana gelir. Kan dolaşımı düzgün bir şekilde gerçekleşmediğinde el ve ayaklarda uyuşma meydana gelir. Bu uyulmanın yanı sıra baş ağrısı da kendini gösterebilir. İşte, Kolesterol Baş Ağrısı Yapar Mı? Yüksek Kolesterolün Baş Ağrısı Nasıl Olur? Soruları hakkında merak edilen her şey.

Kolesterol Baş Ağrısı Yapar Mı?

Kolesterol hastalığına sahip olan kişilerde en sık görülen semptom baş ağrısı olarak karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra yorgunluk ve halsizlik de bu baş ağrısı ile birlikte kolesterolün belirtileri arasında yer alabilir. Ancak her baş ağrısı da kolesterol belirtisi olarak görülmemelidir.

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Yüksek Kolesterolün Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Yüksek kolesterole sahip olan insanlar baş ağrısının nedeninin kolesterolden olup olmadığını merak ederler. Bu yüzden kolesterolün sebep olduğu baş ağrısının farklı olup olmadığı sıklıkla araştırılır. Kolesterolün yükselmesi ile birlikte baş ağrısı normal baş ağrılarına göre ilk adımda göz kapaklarındaki ağrı ile kendini göstermektedir. Göz kapaklarında başlayan ağrı kan basıncında meydana gelen düzensizlikle şakaklardan tüm baş bölgesinde kendini gösterebilir. Ancak bu yayılma süreci yüksek kolesterolün gerçekleştiği süreçler için geçerlidir. Eğer kolesterol normal seviyelerde bir yükselme yaşıyorsa bazı durumlarda baş ağrısı belirtisi dahi olmayabilir.

Kolesterol Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Kolesterolü olan kişilerde baş ağrısı kendini tek başına göstermez. Kolesterol kan basıncının hızlı ve ani bir şekilde yükselmesinden meydana gelir. Bu yüzden el ve ayaklarda uyuşma, üşüme, mide bulantısı, yorgunluk ve halsizlik de yüksek kolesterolle birlikte ortaya çıkar.

Kolesterol Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Kolesterolden kaynaklı meydana gelen baş ağrıları, başın tepe noktasından başlamayabilir. Kolesterol sebepli baş ağrılarının vurduğu ilk yer genellikle ense köküdür. Ense köküne vuran ilk ağrıdan sonra yükselen kolesterol seviyesine göre baş ağrısının bulunduğu bölgede de yayılma meydana gelecektir.

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