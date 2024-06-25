Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?

REKLAM advertisement1

İstanbul'daki Küçükçekmece Lagünü'nde kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı.

Kirliliğin arttığı gölde oksijenin kritik seviye inmesiyle toplu balık ölümlerinin de yaşandığı gözlendi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, kirliliğin boyutlarını ve eğer önlem alınmazsa Küçükçekmece'yi ve İstanbul'u nasıl bir çevre felaketinin beklediğini Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.