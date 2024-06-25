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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak? | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?

        İstanbul'daki Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor. Kirliliğin arttığı gölde oksijenin kritik seviye inmesiyle toplu balık ölümleri yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, kirliliğin boyutlarını ve eğer önlem alınmazsa Küçükçekmece'yi ve İstanbul'u nasıl bir çevre felaketinin beklediğini Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:16
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        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
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        İstanbul'daki Küçükçekmece Lagünü'nde kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı.

        Kirliliğin arttığı gölde oksijenin kritik seviye inmesiyle toplu balık ölümlerinin de yaşandığı gözlendi.

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, kirliliğin boyutlarını ve eğer önlem alınmazsa Küçükçekmece'yi ve İstanbul'u nasıl bir çevre felaketinin beklediğini Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

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        #İstanbul Küçükçekmece
        #kirlilik
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