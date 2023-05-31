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Küçükçekmece'de ağaca çarpan otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 31.05.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de ağaca çarpan otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı
AA

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Başakşehir istikametine giden Okan Akkaya yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Ağaca çarpan otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Akkaya ile Fatih Aksaç, İsmail Hatipoğlu, Hasan Aksoy ve Özkan Aşkın'ı yaralı olarak çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatipoğlu ve Aksoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla bir süre kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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