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        Haberler Gündem Küçükçekmece'de 4 katlı bina boşaltıldı

        Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

        Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:09
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        Küçükçekmece'de 4 katlı bina mühürlendi
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        Cennet Mahallesi Deniz Sokak'taki binanın bodrum katında bulunan kolonlarında çatlak oluştuğunu ve dökülme meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından 4 katlı binayı mühürledi.

        Binadan tahliye edilen 7 kişi otele yerleştirilirken, 21 kişinin ise kendi yakınlarının yanında kalacağı öğrenildi.

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