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Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel sektör proje destekleri kapsamında Ar-Ge'si tamamlanan ve aynı anda 12 ve 24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı "Gezen Hibrit Sağım Sistemi" prototipi oluşturduklarını bildirdi.
Geliştirilen sağım sistemiyle makinenin otomatik olarak kendi kendini temizleyebildiğini vurgulayan Pakdemirli, soğutma tankı bulunduğu için sağılan sütün bozulmadan uzun süre saklanabileceğini kaydetti.
ELEKTRİK OLMADAN KULLANILABİLİYOR
Pakdemirli, sistemin elektrik olmayan yerlerde de kullanılabildiğine işaret ederek, "Sistemde yer alan fotovoltaik paneller sayesinde işletme giderlerinin çok önemli bir kısmını oluşturan enerji gideri de azaltılmış olacak. Traktörler ile istenilen yere götürülebilen bu makineden birden fazla üretici ve elektrik olmayan yaylalardaki vatandaşlarımız da faydalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Sistemin tamamen yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Gezen Hibrit Sağım Sistemi ile el değmeden işlem yapıldığından küçükbaş hayvanlarda sağım hijyeni sağlanacak. Ayrıca bu sistemde sağım tekniğiyle hayvanın meme sağlığı korunacak. Dolayısıyla sistemle birlikte küçükbaş hayvanlarda sağım işi hem kolaylaşacak hem de elde edilen sütün kalitesi artacak, işletme maliyetleri önemli oranda düşürülecek. Diğer taraftan yıllardır uygulanmaya çalışılan ortak makine ekipman kullanımına yönelik örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız."
Pakdemirli, sistemin koyun yetiştiriciliğinin ekonomiye katkısının artırılmasında çok büyük bir alternatif olduğunu belirterek, prototip sistemlerin saha denemelerinin yapıldığını, seri üretime geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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